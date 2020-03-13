Ростов-на-Дону, , 18:45 — REGNUM В школах Ростова-на-Дону организованы онлайн-тренинги по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 13 марта.

Первый вебинар, из которого учащиеся узнали об основным симптомах ОРВИ и общих правилах профилактики заболеваний, прошёл для учеников более 115 общеобразовательных организаций Дона. Кроме того, подготовлены онлайн-тренинги для родителей и педагогов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области было обследовано около 600 потенциальных носителей коронавируса. В регионе заболевших коронавирусом пока не выявлено. В региональном министерстве здравоохранения тем временем заработала горячая линия по коронавирусу.