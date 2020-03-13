Ставрополь, , 18:39 — REGNUM Резкое ухудшение погодных условий прогнозируется в Ставропольском крае в период с 16 по 19 марта. В эти дни на территории региона ожидаются заморозки, температура воздуха в ночные и утренние часы может опуститься до — 8 градусов, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Кроме того, 16 и 17 марта ожидаются осадки в виде мокрого снега и снегопады. Синоптики также обещают туман, гололед, налипание мокрого снега и местами кратковременное усиление ветра до 15−18 метров в секунду. На дорогах появится гололедица.

В ведомстве посоветовали жителям быть осторожными на улице, остерегаться слабо укрепленных конструкций, а владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

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