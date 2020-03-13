Каракас, , 18:34 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 подтверждены на территории Венесуэлы. Об этом сообщила 13 марта вице-президент страны Делси Родригес.

По её словам, одна пациентка — 41-летняя женщина, вернувшаяся из путешествия в США, Италию и Испанию, второй — 52-летний мужчиина, посещавший Испанию. Отмечается, что оба гражданина являются жителями штата Миранда.

Напомним, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запрете всех массовых мероприятий на территории страны. Кроме этого, Венесуэла на месяц приостановила международные авиарейсы из Европы и Колумбии.