Москва, , 18:34 — REGNUM Российская интернет-корпорация «Яндекс» предложила своим сотрудникам не приходить в офисы компании с понедельника, 16 марта, и работать из дома. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают столичные СМИ.

В «Яндексе» заявили, что ситуация с коронавирусом в России остается неопределенной — власти пока не дали четких рекомендаций относительно изменения рабочих режимов и перевода сотрудников на удаленную работу, где это возможно.

Однако в компании считают, что в сложившейся ситуации чем меньше людей будут собираться вместе в одном помещении, тем лучше. В связи с этим сотрудников «Яндекса» переводят в удаленный режим работы при условии полной занятости.

Такой режим вводится приблизительно на одну неделю.

Тем же, кому необходимо работать в офисе, компания «Яндекс» рекомендует пользоваться такси, а не общественным транспортом. Расходы сотрудников на такси компания обещает компенсировать.