Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге не подтвердилось сообщение о якобы минировании самолёта Петербург — Хабаровск. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, самолёт и пассажиры были досмотрены. Ничего опасного найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт держит путь из Петербурга в Хабаровск. В Екатеринбурге изначально планировалась промежуточная посадка. Однако, по данным СМИ, на неё наслоилось анонимное сообщение о якобы минировании.

В ближайшее время лайнер продолжит путь и вылетит в Хабаровск.

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