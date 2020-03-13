Прага, , 18:21 — REGNUM Власти Чехии из-за коронавируса вводят запрет на выезд из страны для своих граждан, а также запрещают въезд иностранцев, сообщает 13 марта Novinky. cz со ссылкой на чешский МИД.

Границы Чехии будут закрыты с полуночи 16 марта. Покидать пределы страны будет запрещено всем гражданам и обладателям вида на жительство.

«Согласно новым правилам, въезд в Чехию для иностранцев будет полностью запрещён для всех, кто не имеет постоянного либо временного права на проживание в стране, или же здесь не работают!» — указано в сообщении, опубликованном посольством Чехии в России на своем официальном сайте.

Напомним, на сегодняшний день в Чехии выявлено более ста заразившихся коронавирусом пневмонии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус COVID-19 выявлен на территории 110 стран мира. Инфекция возникла в декабре 2019 года на территории Китая, где до сих пор действуют беспрецедентные меры карантина.

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