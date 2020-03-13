Берлин, , 18:19 — REGNUM Все визиты за рубеж, а также публичные выступления на ближайшее время отменил в связи с пандемией коронавируса президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что все зарубежные визиты отменены после оценки текущей эпидемиологической ситуации. Все запланированные на ближайшее время публичные мероприятия будут, после предварительного согласования с организаторами, отменены либо перенесены.

Президент ФРГ ограничит свою работу внутренними мероприятиями, переговорами и конференциями в телефонном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене массовых мероприятий во всех федеральных землях Германии в связи с угрозой коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии отменили массовые мероприятия во всех регионах