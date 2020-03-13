Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве стартовал проект «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!». На выставке, размещенной на платформе станции метро «Воробьевы горы», размещены экспонаты, которые дадут представление посетителям метрополитена о северокавказской республике, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Знакомство с Карачаево-Черкесией организовало постоянное представительство региона при президенте РФ и руководство Московского метрополитена.

В течение двух недель жители и гости столицы смогут увидеть размещенные в 10 стеклянных витринах предметы культуры народов КЧР, экспонаты и материалы, рассказывающие об истории региона, природных богатствах и туристических центрах.