Тегеран, , 18:09 — REGNUM В Исламской Республике Иране от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей Исламской революции Насер Шаабани. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает агентство «Тасним».

Генерал Шаабани соужил в КСИР более 37 лет. На момент смерти он был генералом в отставке. В частности, он занимал должность заместителя начальника столичного управления КСИР «Саралла».

Напомним, что в Иране уже несколько тысяч зараженных коронаирусом, при этом есть случаи заражения членов парламента и правительства республики.

К примеру, советника рахбара Ирана Али Акбара Велаяти поместили в карантин по коронавирусу в связи с наличием у него соответствующих симптомов.