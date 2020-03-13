Новозыбков, Брянская область, , 18:15 — REGNUM Более 52 млн рублей задолжал свои работникам Новозыбковский машиностроительный завод. В обстоятельствах невыплаты заработной платы теперь разбираются правоохранительные органы, сообщили 13 марта пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, работникам предприятия не выплачивалась заработная плата начиная с 1 августа 2019 года. До настоящего времени задолженность составила более 52 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. К должнику применят меры уголовно-правового воздействия для полного погашения задолженности перед работниками предприятия.