Валлетта, 13 марта 2020, 18:07 — REGNUM Двухнедельный карантин объявлен на Мальте для всех въезжающих, пишет 13 марта Times of Malta.
Соответствующее решение принял мальтийский премьер-министр Роберт Абела в связи с эпидемией вируса COVID-19.
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Напомним, на Мальте к настоящему моменту новым коронавирусом заражены 12 человек. Первый случай заражения зафиксирован 7 марта.
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