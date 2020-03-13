Валлетта, , 18:07 — REGNUM Двухнедельный карантин объявлен на Мальте для всех въезжающих, пишет 13 марта Times of Malta.

Соответствующее решение принял мальтийский премьер-министр Роберт Абела в связи с эпидемией вируса COVID-19.

Абела «Если кто-то будет нарушать карантин, он будет оштрафован на €14 тысяч».

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Напомним, на Мальте к настоящему моменту новым коронавирусом заражены 12 человек. Первый случай заражения зафиксирован 7 марта.

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