Махачкала, , 18:04 — REGNUM Переобучение 680 граждан в возрасте от 50 лет запланировано в Дагестане в 2020 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Они смогут бесплатно получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин» данного нацпроекта в этом году смогут пройти переобучение и повышение квалификации 497 жительниц Дагестана, находящихся в отпуске по уходу за малолетним ребенком или имеющие детей дошкольного возраста.

В ведомстве отметили, что предварительно проведены подготовительные мероприятия, а также сформирован перечень наиболее востребованных профессией и примерный банк образовательных программ. Обучение указанных категорий граждан начнется в апреле, сразу после принятия нормативных документов.

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