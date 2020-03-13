София, , 17:58 — REGNUM Из-за глобальной эпидемии коронавирусной инфекции в Болгарии закрыты школы, запрещены поездки в 14 стран с высоким уровнем заражения, 13 марта сообщает агентство Reuters.

Парламент Болгарии поддержал введение чрезвычайного положения в стране до 13 апреля.

За одни сутки число носителей COVID-19 в Болгарии увеличилось с семи до 23. В стране пока не зафиксировано ни одной смерти от уханьского вируса.

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