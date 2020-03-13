Пенза, , 21:24 — REGNUM Родителям пензенских школьников сообщили о необходимости принести медицинские маски.

«Классная руководительница написала в общем чате, что к понедельнику каждый ребенок должен принести для себя медицинскую маску», — рассказала одна из жительниц города изданию PenzaInform, дочь которой учиться в школе №69 в Пензе. Тем, у кого нет возможности купить изделие, рекомендовали сшить маску самостоятельно.

Все маски будут подписаны и оставлены в классе в отдельном файле. При этом, рассылая распоряжение, учитель не уточнила, будут ли дети сидеть в таких масках на уроках.

В некоторых школах региона ввели «утренние фильтры». Бесконтактным способом на входе в учреждение измеряют температуру, осматривают слизистые оболочки. При подозрении на заболевание учеников отстраняют от занятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отмечал, что ему неоднократно поступали жалобы на отсутствие масок от жителей области, граждане утверждают, что их просто нет в продаже.

Глава регионального минздрава Александр Никишин на это ответил, чтокаждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день её проглаживать утюгом, это будет эквивалентно маскам, которые продаются в аптеках. Заместитель главного врача областной больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина добавила, что в её учреждении каждый на себя шьёт по пять масок, чтобы полностью обеспечить рабочий день, потому что замена маски осуществляется через два часа. После рабочего дня забирают домой, затем их стирают и проглаживают.

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