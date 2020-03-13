Лондон, , 17:55 — REGNUM Из-за переноса премьеры «Форсажа 9» разработчикам из Codemasters пришлось отложить релиз игры Fast & Furious Crossroads. Об этом 13 марта сообщает «Игромания».

Пока неизвестно, когда именно выйдет игра. Вероятно, разработчики постараюсь вновь связать её релиз с премьерой «Форсажа 9».

Напомним, премьера «Форсажа 9» перенесена на апрель 2021 года из-за угрозы коронавируса. Как сообщило ИА REGNUM, фанаты франшизы остались крайне раздосадованы этой новостью».

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