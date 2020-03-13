Москва, , 17:55 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Peugeot и Citroen на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве на ремонт более четырёх тысяч автомобилей. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 2 704 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также 1 542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованные в период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива», — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.