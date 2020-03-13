Афины , , 18:28 — REGNUM Все музеи и археологические памятники закрыло до 30 марта министерство культуры Греции. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Работа музеев и археологических памятников приостановлена из-за нехватки персонала в связи с особыми условиями, возникшими из-за распространения коронавируса. Поясняется, что министр министр культуры и спорта Лина Мендони пошла на такой шаг после консультации с Всегреческой федерацией трудящихся министерства культуры.

Одновременно с закрытием памятников и музеев были даны инструкции по проведению тщательной уборки в санитарных помещениях музеев и учреждениях министерства культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Греции эстафеты Олимпийского огня из-за пандемии коронавируса, до этого церемония зажжения Олимпийского огня прошла без зрителей и без журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса