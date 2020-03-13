Магас, , 17:48 — REGNUM Врачи в Ингушетии проверяют на возможное заболевание коронавирусом всех участников первенства России по греко-римской борьбе. Уже осмотрено свыше 500 человек, прибывших на соревнования из разных регионов России, сообщили в минздраве региона.

Из числа проверенных участников не выявлено больных с коронавирусом. Проверки проводятся с 12 марта в местах проживания спортсменов и тренеров в гостиницах городов Магас и Назрань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минспрот Ингушетии объявил о том, что первенство России по греко-римской борьбе из-за опасности распространения коронавируса будет проходить без присутствия в зале болельщиков. В качестве альтернативы зрителям предложено смотреть состязания по телевизору.

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