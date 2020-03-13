Краснодар, , 17:45 — REGNUM Состояние жителя Краснодарского края, у которого 12 марта диагностировали коронавирус, стабильное, повышенная температура отсутствует, сообщили в пресс-службе администрации края.

«На сегодняшний день на территории края есть один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Состояние пациента удовлетворительное, симптоматика и высокая температура на сегодняшний день отсутствуют», — уточнили в региональном минздраве.

По уточнённым данным, житель Приморско-Ахтарского района Краснодарского края вернулся из Италии, из города Вероны. 5 марта он почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Пациента оперативно изолировали и взяли все анализы, которые в итоге подтвердили диагноз. Под наблюдение также взяты все, кто контактировал с заболевшим.