Белгород, 13 марта 2020, 17:46 — REGNUM Белгородский государственный университет вошёл в рейтинг вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество. Об этом 13 марта сообщил в пресс-службе вуза. По разным параметрам НИУ «БелГУ» находится на разных строчках.
Рейтинг влиятельности впервые составило агентство RAEX. В общем рейтинге Белгородский госуниверситет занял 72 место из возможных 75. По уровню авторитета среди молодёжи, где учитывался балл ЕГЭ для поступления, стоимость обучение на контрактной основе и количество олимпиадников, у вуза 70 место. Интернет-аудитория вывела университет на 57 строчку. По влиянию на научное сообщество, определяющееся количеством публикаций в научных изданиях и цитируемость, БелГУ занимает 27 место в РФ.
Из Центрально-Чернозёмного региона кроме Белгородского госуниверситета в рейтинг вошли ещё Воронежский госуниверситет (52 место) и Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко (74 место).