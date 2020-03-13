Белгород, , 17:46 — REGNUM Белгородский государственный университет вошёл в рейтинг вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество. Об этом 13 марта сообщил в пресс-службе вуза. По разным параметрам НИУ «БелГУ» находится на разных строчках.

Рейтинг влиятельности впервые составило агентство RAEX. В общем рейтинге Белгородский госуниверситет занял 72 место из возможных 75. По уровню авторитета среди молодёжи, где учитывался балл ЕГЭ для поступления, стоимость обучение на контрактной основе и количество олимпиадников, у вуза 70 место. Интернет-аудитория вывела университет на 57 строчку. По влиянию на научное сообщество, определяющееся количеством публикаций в научных изданиях и цитируемость, БелГУ занимает 27 место в РФ.

«Ценно то, что данный рейтинг строится на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов. Но в первую очередь на наши высокие позиции повлияли, конечно, достижения наших учёных, их высокая публикационная активность и участие в международных научных проектах класса MegaScience. В то же время, у нас есть все шансы для того, чтобы в будущем ещё продвинуться в категории влияния на научное сообщество, являясь базовым вузом научно-образовательного центра мирового уровня на территории Белгородской области «Инновационные решения в АПК», — прокомментировал результаты рейтинга ректор БелГУ Олег Полухин.

Из Центрально-Чернозёмного региона кроме Белгородского госуниверситета в рейтинг вошли ещё Воронежский госуниверситет (52 место) и Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко (74 место).