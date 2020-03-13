Рим, , 17:34 — REGNUM Поздно вечером в четверг, 12 марта, в Италию для оказания помощи в противодействии распространению коронавируса прибыла группа медиков из КНР.

Девять врачей-специалистов привезли с собой оборудование, а также несколько десятков тысяч медицинских масок.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высоко оценил этот жест со стороны КНР, назвал его актом «солидарности» и отметил, что Италия сможет справиться с распространением коронавируса так же, как это уже удалось Китаю.

По данным на 12 марта, от коронавируса в Италии умерли 1016 человек, количество жертв за сутки выросло более чем на 20%. Всего коронавирусом заражены 12 839 человек, что также более чем на 20% больше, чем днем ранее. Выздоровели 1258 граждан, в сравнении с данными 11 марта этот показатель увеличился также на 20%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров, заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.