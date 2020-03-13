Шацкий район, Рязанская область, , 17:37 — REGNUM Агроклассы планируют создать в общеобразовательных школах Рязанской области. Новая форма обучения призвана повысить престиж сельскохозяйственного образования и аграрной науки, помочь в профессиональной ориентации школьников, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального министерства образования и молодёжной политики.

Образовательный проект «Агрошкола» реализуется Детским эколого-биологическим центром совместно с РГАТУ имени П. А. Костычева при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Семинар-совещание по организации агроклассов прошёл в Казачинской средней школе Шацкого района. Для внедрения новой формы обучения разработают образовательную программу и дорожную карту.

Участники встречи подписали пятисторонний договор между администрацией Шацкого района, организациями общего, среднего и высшего образования и предприятиями реального сектора экономики. Агроклассы в Шацком районе откроют с нового учебного года.