Бразилиа, , 17:29 — REGNUM Тест бразильского президента Жаира Болсонару на вирус COVID-19 дал положительный результат, сообщает 13 марта Jornal O Dia.

Напомним, Болсонару 12 марта сдал тест на коронавирус после того, как стало известно о инфицировании COVID-19 одного из сотрудников его администрации.

Оба бразильца участвовали во встрече с американским президентом Дональдом Трампом, которая прошла во Флориде 7 марта.

Появились слухи, что и Трамп может заболеть. С чиновником он почти не общался, а с Болсонару они вместе ужинали и много беседовали.

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