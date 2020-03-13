Токио, , 17:29 — REGNUM Konami и PlayStation вместе работают над «возрождением» отменённой игры по франшизе Silent Hill, которую ранее разрабатывал Хидео Кодзима. Об этом 12 марта сообщил портал ComicBook.

Сейчас компании пытаются наладить отношения между Кодзимой и Konami, чтобы возобновить разработку. Сообщается, что к проекту решили вернуться из-за его возросшей популярности в сети.

Напомним, разработка Silent Hills отменилась в 2015 года. Причиной тому стали разногласия между руководством Konami и Хидео Кодзимой с последующим увольнением геймдизайнера.

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