Брянск, , 17:26 — REGNUM Одна из крупнейших организаций в области дорожного и аэродромного строительства в России АО «Центродорстрой» планирует перенести часть своих мощностей в Брянскую область. Об этом руководитель компании Игорь Куров рассказал губернатору Александру Богомазу, сообщили 13 марта в пресс-службе правительства региона.

По словам председателя Совета директоров в группе компаний работает около трёх тысяч человек, в том числе из Брянской области.

«Мы видим реально, насколько динамично развивается наш любимый регион. И сегодня намерены внести в развитие Брянщины свою лепту. Мы готовы передислоцировать часть техники, заводов и человеческого ресурса непосредственно на брянскую землю. У нас есть опыт, потенциал, все ресурсы. Наши приоритеты — сроки, качество и цена», — заявил Игорь Куров.

Компания может принять участие в реконструкции международного аэропорта Брянска. Подрядчика объявят по итогам торгов, подчеркнул глава региона.