Брянск, 13 марта 2020, 17:26 — REGNUM Одна из крупнейших организаций в области дорожного и аэродромного строительства в России АО «Центродорстрой» планирует перенести часть своих мощностей в Брянскую область. Об этом руководитель компании Игорь Куров рассказал губернатору Александру Богомазу, сообщили 13 марта в пресс-службе правительства региона.
По словам председателя Совета директоров в группе компаний работает около трёх тысяч человек, в том числе из Брянской области.
Компания может принять участие в реконструкции международного аэропорта Брянска. Подрядчика объявят по итогам торгов, подчеркнул глава региона.