Токио, , 17:23 — REGNUM Спидраннеры (люди, которые проходят игры на скорость) продолжают ставить рекорды по скоростному прохождению демоверсии Final Fantasy VII Remake. Об этом 12 марта сообщило издание Kotaku.

Последний рекорд составляет 13 минут и 22 секунды (на полное прохождение демоверсии игрокам обычно требуется около часа реального времени). Спидраннеры отмечают, что самый сложный эпизод игры (доступный на текущий момент) — это второй этап битвы со Стражем-скорпионом.

Релиз Final Fantasy VII Remake состоится 10 апреля 2020 года. В течение одного года после выхода она будет эксклюзивом консоли PS4.

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