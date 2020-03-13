Симферополь, , 17:21 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса и рекомендациями Роспотребнадзора симферопольский государственный цирк закрылся на месяц. Об этом 13 марта сообщили на официальном сайте цирка.

«В связи с угрозой распространения коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора не посещать культурно-массовые мероприятия с участием животных симферопольский государственный цирк временно прекращает свою работу на месяц», — уточнили в администрации цирка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Крыму из-за рисков распространения коронавируса могут ограничить проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей.

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