Рим, , 17:18 — REGNUM Власти Италии выделят семьям с детьми по 600 евро в месяц на оплату услуг сиделок, такая мера указана в черновике декрета правительства, который может быть утвержден в ближайшие дни, передает информагентство ANSA в пятницу, 13 марта.

Необходимость таких выплат связана с тем, что из-за распространения коронавируса в стране все учебные заведения, от детских садов до вузов, закрыты.

Семьям, в которых есть только один родитель, а также семьям, где один из родителей — врач, будет выделено по 1000 евро.

По данным на 12 марта, от коронавируса в Италии умерли 1016 человек, количество жертв за сутки выросло более чем на 20%. Всего коронавирусом заражены 12 839 человек, что также более чем на 20% больше, чем днем ранее. Выздоровели 1258 граждан, в сравнении с данными 11 марта этот показатель увеличился также на 20%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров, заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.