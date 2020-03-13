Махачкала, , 17:28 — REGNUM В Дагестане в незаконной раздаче муниципальных земель заподозрили главу Кизлярского района республики Александра Погорелова. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

Выявленные нарушения датированы 2012−2015 годами, когда Погорелов был главой сельсовета Южный Кизлярского района. По версии следствия, он составил и выдал 19 гражданам выписки из похозяйственных книг с ложными сведениями о том, что каждому из них принадлежит по одному участку на праве пожизненного-наследуемого владения. Общая площадь этих земель превышает 13 тыс. кв. м.

На основании выписок граждане оформили право собственности на эти участки. В результате действий чиновника муниципалитету причинен ущерб в размере 2,2 млн рублей. Расследование дела продолжается.

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