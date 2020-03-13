Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Петербурге. Среди пяти человек — один ребенок, девочка школьного возраста, приехавшая из Австрии.

Напомним, в Санкт-Петербурге на 13 марта зарегистрировано пять человек у которых обнаружен коронавирус. Трое, в том числе ребенок, выявлены за последние сутки, все они приехали в город из неблагополучных по коронавирусу стран или контактировали с заболевшими. Об этом завили в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Так, корнавирус подтвердился у 28-летнего мужчины, который вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ. Однако этот мужчина общался с зараженным коронавирусной инфекцией и подхватил вирус.

Вторая заразившаяся — 35-летняя женщина, которая вернулась в город из Франции 7 марта. У нее были симптомы ОРВИ, из-за чего она обратилась за медицинской помощью 10 марта.

Самой юной заболевшей оказалась 10-летняя девочка, вернувшаяся из Австрии 7 марта. 10 марта с симптомами ОРВИ у девочки её родители обратились за медицинской помощью.

«Все больные находятся в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина в удовлетворительном состоянии», — заявили в комздраве.

Все контактировавшие с заболевшими лица также помещены под медицинское наблюдение.

«Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга», — уточняют в ведомстве.

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