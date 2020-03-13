Астрахань, 13 марта 2020, 17:09 — REGNUM В Астрахани юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» в в Ленинском районе вручили 105-летнему Владимиру Корнееву. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Владимир Корнеев воспитывался в детском доме, на фронт ушёл в 1941 году, прошёл всю Великую Отечественную войну и чудом остался жив. Поздравить его приехала заместитель главы администрации Ленинского района Елена Ширкина.
Ещё одну медаль накануне вручили Софье Крынецкой, которая в годы Великой Отечественной войны защищала нашу родину в рядах отряда «СМЕРШ». Поздравить её приехали также и соратники по работе.
Юбилейные медали в ближайшие несколько месяцев вручат ещё более 500 труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей, а также почти 50 участникам Великой Отечественной войны.