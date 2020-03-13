Брянск, , 17:12 — REGNUM Около 300 тысяч рублей выделено из бюджета города на снос железных гаражей в Брянске. Демонтажу подлежат 13 объектов, сообщили 13 марта в пресс-службе Брянского горсовета народных депутатов.

Деньги на снос незаконных конструкций выделяют впервые. Подрядчика работ выберут по итогам торгов, заказ уже сформирован. Вернуть деньги в бюджет планируют, взимая их с собственников незаконно установленных конструкций.

«Сегодня ржавые гаражи на городских улицах — антисанитария, они становятся местом обитания асоциальных элементов и представляют опасность для детей и просто прохожих. К тому же они незаконно находятся на муниципальной земле, мешают благоустройству, ремонту и расширению дорог. Мы только начали работу по сносу этих конструкций. Вопрос будет на постоянном контроле депутатов комитета по землепользованию», — сказал председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Алексей Исаев.

Всего в Брянске насчитали более 2,1 тысячи незаконно установленных конструкций для хранения техники.