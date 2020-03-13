Брянск, 13 марта 2020, 17:12 — REGNUM Около 300 тысяч рублей выделено из бюджета города на снос железных гаражей в Брянске. Демонтажу подлежат 13 объектов, сообщили 13 марта в пресс-службе Брянского горсовета народных депутатов.
Деньги на снос незаконных конструкций выделяют впервые. Подрядчика работ выберут по итогам торгов, заказ уже сформирован. Вернуть деньги в бюджет планируют, взимая их с собственников незаконно установленных конструкций.
Всего в Брянске насчитали более 2,1 тысячи незаконно установленных конструкций для хранения техники.