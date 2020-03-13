Астрахань, , 17:07 — REGNUM В Астрахани директор ООО «Центр управления многоквартирными домами» признан виновным в оказании некачественных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ночь с 13 на 14 февраля 2018 года на улице Зеленой, в квартире 71-летнего мужчины и его 78-летней жены, прорвало трубу с горячей водой. Соседи вызвали спасателей. Температура в квартире ко времени их прибытия составляла более 80 градусов, пол был залит водой, а пенсионеры были мертвы. Экспертиза показала, что они умерли от ожогов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Выяснилось, что в 2017 году в ванной этой квартиры труба дала течь. Сотрудники аварийной службы устранили течь, установив хомут на трубу, но не сообщили жильцам о том, что данная труба предназначена для системы холодного водоснабжения и была подключена неправильно. Директор УК не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к разрыву трубы. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.