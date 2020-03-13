Москва, , 17:03 — REGNUM В ЛДПР сообщили о том, что 11 депутатов Госдумы, приехавших из стран, где распространен коронавирус, ушли на карантин.

«11 депутатов, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин», — говорится в сообщении пресс-службы ЛДПР.

Собрания фракции и совещания с Владимиром Жириновским проводятся в усечённом формате, интервью преимущественно по «Скайпу», отмечают во фракции.

«Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы», — говорится в сообщении фракции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме введены дополнительные меры в связи с распространением коронавируса. Накануне депутат Сергей Катасонов (ЛДПР) был направлен на карантин после посещения Франции.

По всей Госдуме на стенах установлены дезинфекторы. Несколько раза в день в Госдуме хлорным раствором обрабатываются все поверхности, до которых часто дотрагиваются: ручки дверей, кнопки лифтов, поручни и так далее.