Магас, , 17:03 — REGNUM В Ингушетии прошли обыски в двух частных домах в городе Сунжа. Предполагается, что оперативно-следственные мероприятия проводились в связи с делом о применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, пишут местные СМИ.

Так, интернет-газета «Ингушетия» сообщает, что силовики с утра пришли по двум адресам в районе школы №5 и налоговой инспекции. Источник газеты уточнил, что задержанных в ходе обысков нет.

Напомним, 27 марта 2019 года во время несанкционированного митинга в Магасе против установления административной границы с Чечней произошли беспорядки — толпа участников оказала сопротивление сотрудникам правопорядка. По данному факту были задержаны более 30 человек. Ряду из них уже вынесли наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении либо условно.

Задержания участников продолжаются и спустя год после события. Так, 5 марта интернет-газета «Ингушетия» сообщила о задержании еще двоих участников акции.

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