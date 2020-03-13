Алжир, , 17:07 — REGNUM Вторая смерть от нового коронавируса произошла в Алжире, сообщает 13 марта Middle East Online.

По сведениям алжирского минздрава, вторым человеком, не перенёсшим инфекцию COVID-19, оказался мужчина 55 лет. Известно, что пациент не так давно побывал во Франции.

Напомним, предыдущая смерть от вызванного коронавирусом заболевания, произошла в Алжире несколькими часами ранее.

Скончался мужчина 67 лет. Ранее у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы.

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