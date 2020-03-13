Рязань, , 17:02 — REGNUM Выставка произведений рязанских художников — участников Великой Отечественной войны открылась в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина. Этой экспозицией начинается серия выставочных мероприятий к юбилею Великой Победы, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

На выставке из фондов музея под названием «Слушая тишину…» представлено около 40 работ послевоенного периода. Авторы полотен — почти 30 профессиональных рязанских художников-фронтовиков, которые творили в мирное время.

«Здесь есть ранее неизвестные, отреставрированные работы, некоторые имена и картины мы открыли для посетителя впервые. Это, в частности, холсты Рыбакова, Петлева. Также в витринах представлены статьи искусствоведов-фронтовиков, это экс-директор РХУ Александр Репкин и первый директор музея имени Пожалостина Степан Степашкин. Также в витринах — каталоги музея, которые посвящены юбилейным датам, нашим прежним экспозициям ко Дню Победы», — пояснила куратор выставки Инна Денисова.

Экспозиция будет работать до 10 мая.