Рязань, 13 марта 2020, 17:02 — REGNUM Выставка произведений рязанских художников — участников Великой Отечественной войны открылась в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина. Этой экспозицией начинается серия выставочных мероприятий к юбилею Великой Победы, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
На выставке из фондов музея под названием «Слушая тишину…» представлено около 40 работ послевоенного периода. Авторы полотен — почти 30 профессиональных рязанских художников-фронтовиков, которые творили в мирное время.
Экспозиция будет работать до 10 мая.