Махачкала, , 17:04 — REGNUM Бывший глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев признан судом виновным по уголовному делу о хищении бюджетных денег, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе СК РФ по республике. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также присвоении или растрате в особо крупном размере.

Установлено, что в 2018 году Карагишиев, будучи в сговоре с руководителем строительной компании «Бисма» Маирбеком Будаевым, изготовил и использовал подложные официальные документы. Это позволило сообщникам похитить более 2 млн рублей, выделенных на ремонт парка и дорог в Бабаюртовском районе. При этом фактически ремонтные работы были выполнены местными жителями за свой счет.

Отмечается, что Карагишиев полностью возместил причиненный ущерб. Районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Будаева направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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