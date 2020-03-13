Горно-Алтайск, , 16:29 — REGNUM У граждан, прибывающих в Россию через алтайскую границу с территории Монголии, начали проверять температуру. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, для этого на пункте пропуска «Ташанта» проводится тепловизионный контроль.

«В 2020 году зарегистрировано 5 граждан с повышенной температурой тела, все не допущены на территорию Российской Федерации», — отметили в управлении.

На территории региона также устанавливается наблюдение за гражданами, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу стран. К ним, напомним, отнесены Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания, Германия и Франция. Всего в настоящее время таковых в республике насчитывается 4 человека. Ни у кого из них признаков заболевания пока нет.

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