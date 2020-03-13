Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM 70% жителей Свердловской области недовольны состоянием окружающей среды вокруг. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов на совещании по нацпроекту «Экология».

По словам Цуканова, мнение жителей удалось выяснить в ходе социологических опросов.

Кроме того, общая площадь нарушенных земель в региона превысило показатель в 27 тысяч гектаров. В регионе расположены полторы тысячи промышленных предприятий и 170 мест складирования промышленных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 90% свердловчан опасаются пить воду из-под крана. Это связано с износом водопроводных сетей.

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