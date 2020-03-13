Сочи, Краснодарский край, , 16:25 — REGNUM Анализы пациентов, у которых заподозрили коронавирус, будут исследовать теперь и в Сочи Краснодарского края. К исследованию анализов приступили в лаборатории на базе противочумного института.

«С сегодняшнего дня мы делаем анализы на коронавирус на нашей базе противочумного института. Мы получили необходимые тест-системы», — цитирует Интерфакс руководителя территориального отдела управления Роспортебнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Владимира Оробья.

До этого анализы пациентов, у которых подозревали коронавирус, отправляли в новосибирскую лабораторию, с февраля анализы начали проводить и в Краснодаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Краснодарском крае был выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией — мужчина вернулся из Италии. Он изолирован и проходит лечение, состояние его медики оценивают как стабильное.