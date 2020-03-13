Кишинёв, , 16:24 — REGNUM Китай готов предоставить Молдавии техническую и информационную помощь в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил посол Китая в Кишиневе Чжан Инхун на встрече с премьер-министром Молдавии Ионом Кику, передает ИА REGNUM.

«Я приобрел достаточно опыта за эти два месяца. Ситуация в Китае улучшилась, предприятия возобновляют свою деятельность», — сказал дипломат. Китай, по его словам, передаст Молдавии партию из 1000 тестов для выявления COVID-19.

Молдавские премьер рассказал о мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения COVID-19 в Молдавии. «Мы строго следуем рекомендациям ВОЗ. Опыт наших коллег из других стран в борьбе с пандемией COVID-19 очень важен. Мы также думаем и об экономических последствиях пандемии. Мы продолжим масштабные инвестиционные проекты в области инфраструктуры, чтобы смягчить последствия кризиса. Мы работаем над определением некоторых кредитных линий для частного сектора», — сказал Ион Кику.

В Молдавии, напомним, на сегодня выявлено шесть случаев заболевания коронавируса COVID-19. Все заболевшие приехали из Италии, где находятся несколько сотен тысяч молдавских гастарбайтеров.

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