Ставрополь, , 16:25 — REGNUM Властям Ставрополья необходимо активизировать работу по защите прав участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом 12 марта заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Ставрополе совещания по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

По данным Чайки, в настоящее время на Ставрополье все еще дожидаются своего жилья порядка 2 тыс. человек. Речь идет о 35 «проблемных» объектах. Полпред подчеркнул, что решение этого вопроса должно находиться на постоянном контроле руководства региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гендиректор федерального Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о взаимодействии по достройке проблемных жилых домов. Оно предполагает применение механизмов восстановления прав дольщиков с привлечением средств фонда, сформированного за счет взносов из федерального и регионального бюджетов.