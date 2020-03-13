Краснодар, , 16:14 — REGNUM Госпиталь для заразившихся коронавирусом развёрнут на территории Краснодара. На данный момент в нём изолирован один пациент — у жителя региона, вернувшегося из Италии, подтвердили опасное заболевание.

«У нас развернут специализированный госпиталь именно для таких больных. Нахождение их в режиме изоляции должно предусматривать специальные режимы: режим вентиляции закрытый, закрытый вход для персонала, противочумные костюмы. Отделение, в котором он находится, на 50 коек. В случае перепрофилирования задействуется вся больница на 250 коек», — цитируют РИА Новости заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Краснодарского края Татьяну Гречаную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно о том, что у жителя Краснодарского края, вернувшегося из Вероны, диагностирован новый коронавирус. По информации медиков, состояние пациента стабильное. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявлял о готовности региона к осложнению ситуации с коронавирусом: глава региона рассказал о создании госпиталя на базе Краснодарской краевой инфекционной больницы и готовности принять пациентов ещё четырьмя больницами.

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