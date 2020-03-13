Махачкала, , 16:17 — REGNUM В Дагестане признана виновной в мошенничестве в крупном размере адвокат одной из коллегий адвокатов республики. Она похитила деньги клиента, обещая добиться смягчения приговора суда в отношении его сестры, сообщили ИА REGNUM 13 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

В марте 2015 года Верховный суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в незаконном обороте наркотиков и приговорил ее к 5,5 года лишения свободы. Наказание она отбывает в колонии общего режима, находящейся в Кизилюртовском районе Дагестана.

Установлено, что в июле 2017 года к адвокату за юридической помощью обратился сын осужденной. Тогда она узнала о деле жительницы Кабардино-Балкарии и решила нажиться на этом. Позже она предложила брату осужденной свою помощь в изменении приговора суда с реального срока лишения свободы на условное осуждение и попросила за это 900 тыс. рублей. При этом, как считает следствие, она изначально не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.

Мужчина согласился с предложением адвоката и передал ей требуемую сумму. Полученные деньги она присвоила себе. За это суд приговорил ее к 1,5 года колонии общего режима.

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