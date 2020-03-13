Ярославль, , 16:10 — REGNUM 29 марта в Ярославле пройдет ежегодный фестиваль «День медведя». Организаторы фестиваля ожидают, что самым ярким действием праздника станет парад медведей — карнавальное шествие, в котором примут участие сотни костюмированных представителей «косолапых», жители и гости города, участники фестиваля.

Бронзовый медведь «Символ России – легенда Ярославля» Фото организаторов фестиваля

Ожидается, что в параде примут участие более 200 «медведей», включая одних из самых известных ярославцам персонажей из футбольного клуба «Шинник» и ярославского «Локомотива». Они возглавят «медвежье» шествие.

«В Ярославле особенная любовь к медведям. И речь не только о легенде основания города и ее отображении на гербе, но и силе, мужестве и стойкости ярославского народа в том числе, что и символизирует медведь. Медведей в городе много: это и памятники, и цветочные композиции, и символы спортивных команд. Вот и мы решили собрать на одной площадке в рамках одного праздника всех медведей нашего города и отметить окончательное и бесповоротное наступление весны», — комментирует фестиваль президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Парад пройдет по «туристическому кварталу» Ярославля. Организаторы ожидают, что много туристов специально приедут посмотреть на карнавал.

Главной фигурой праздника станет бронзовый медведь «Символ России — легенда Ярославля», возле которого и пройдут основные мероприятия фестиваля.

Кроме того в программе фестиваля: большая концертная программа, кукольный театр, игровая зона для детей, мастер-классы, розыгрыш подарков и призов, а также выступление известной группы.