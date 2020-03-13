Ярославль, 13 марта 2020, 16:10 — REGNUM 29 марта в Ярославле пройдет ежегодный фестиваль «День медведя». Организаторы фестиваля ожидают, что самым ярким действием праздника станет парад медведей — карнавальное шествие, в котором примут участие сотни костюмированных представителей «косолапых», жители и гости города, участники фестиваля.
Ожидается, что в параде примут участие более 200 «медведей», включая одних из самых известных ярославцам персонажей из футбольного клуба «Шинник» и ярославского «Локомотива». Они возглавят «медвежье» шествие.
Парад пройдет по «туристическому кварталу» Ярославля. Организаторы ожидают, что много туристов специально приедут посмотреть на карнавал.
Главной фигурой праздника станет бронзовый медведь «Символ России — легенда Ярославля», возле которого и пройдут основные мероприятия фестиваля.
Кроме того в программе фестиваля: большая концертная программа, кукольный театр, игровая зона для детей, мастер-классы, розыгрыш подарков и призов, а также выступление известной группы.