Махачкала, , 16:09 — REGNUM Предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов награжден медалью «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан». Соответствующий указ 12 марта (в день рождения сенатора) подписал руководитель региона Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан и многолетнюю плодотворную работу Сулейман Керимов награжден медалью «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан», — сказано в сообщении.

Напомним, Керимов родился в 1966 году в дагестанском городе Дербенте, с 2008 года представляет республику в верхней палате российского парламента. Ранее он также был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» (в апреле 2013 года) и почетным знаком «За любовь к родной земле» (в марте 2016 года).

Читайте также: Нетайные выборы мэра Дербента: кому сенатор Керимов доверил власть и деньги