Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Свердловчане не хотят пить воду из-под крана из-за её качества. Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов на совещании по нацпроекту «Экология».

По словам полпреда, не брезгуют пить воду из-под крана лишь 10% жителей области. Между тем, износ водопроводых сетей в регионе — более 90%.

«Свердловской области необходимы дополнительные мероприятия по модернизации систем водоснабжения», — цитирует Цуканова «Новый день».

К 2024 году обеспеченнось свердловчан качественной питьевой водой должна достигнуть показателя в 98%, напомнил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе тысячи тонн воды просто не доходят до жителей. Причина — в дырявых трубах.

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