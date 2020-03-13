Ставрополь, , 16:08 — REGNUM Суммарная задолженность Ставропольского края за электроэнергию и газ на начало 2020 года достигла 4,1 млрд рублей. Об этом 12 марта в ходе состоявшегося в Ставрополе совещания по вопросам социально-экономического развития региона заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

«Необходимо продолжить работу по погашению задолженности за энергоресурсы, которая на 1 января 2020 года составляла по электроэнергии 1,3 млрд рублей, а по газу — 2,8 млрд рублей», — нацелил полпред руководство региона.

Чайка также отметил, что полпредство и власти субъектов Северного Кавказа приступили к разработке комплексного решения проблемы задолженности за энергоресурсы. По его словам, есть основания полагать, что так называемые недобросовестные плательщики являются не единственным камнем преткновения в сложившейся ситуации.

Напомним, в феврале текущего года на совещании во Владикавказе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сумма задолженности за энергоресурсы в регионах Северного Кавказа превысила 115 млрд рублей и продолжает расти. Он также отметил, что в округе уделяется недостаточно внимания выявлению и пресечению преступных схем хищений денег в энергосбытовых компаниях, в том числе с участием работников ресурсоснабжающих организаций.

Читайте также: Сумма долгов по зарплате на Ставрополье оказалась самой высокой в СКФО