Симферополь, 13 марта 2020, 15:58 — REGNUM В Крыму из-за рисков распространения коронавируса могут ограничить проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Об этом 13 марта журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в нынешней ситуации не готов прогнозировать турпоток на курорты полуострова в предстоящем сезоне.
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