Симферополь, , 15:58 — REGNUM В Крыму из-за рисков распространения коронавируса могут ограничить проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Об этом 13 марта журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мы стараемся не проводить и ограничить массовые мероприятия больше 2−3 тысяч человек. На 18 марта все торжественные мероприятия как были запланированы, так и пройдут. Может быть, будет вопрос с концертом. Ждём рекомендаций», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в нынешней ситуации не готов прогнозировать турпоток на курорты полуострова в предстоящем сезоне.

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